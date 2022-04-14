油麻地駕車撞傷4友人不顧而去 司機狂飆800米自炒昏迷

油麻地發生離奇交通意外！今日(14日)凌晨1時20分，數名男女在德興街一場所飲酒消遣後離開，其中2名男子往附近取車接載友人，當私家車駛至德興街9至10號對開懷疑失控剷上行路，撞倒正在等候上車的2男2女友人，有人被撞後倒臥地上。意外後，涉事司機載同男乘客駛離現場。救護員到場替4名仍清醒的傷者治理傷勢後，送院救治。

意外發生約5分鐘後，警方接獲報案，指一輛的士在柯士甸道彌敦道交界停燈時，遭一輛私家車撞向車尾；其後，警方再接報指一輛私家車在距德興街意外現場約800米外的柯士甸道近槍會山軍營對開失事，私家車剷上行人路撼向一棵樹後復撞冧一個指示牌，繼而衝前約10米橫亘路中。

警員到場發現車內空無一人，其後在距意外現場約200米外的尖沙咀漆咸道南與柯士甸道交界，發現2名男子，1名相信是司機的男子昏迷倒臥草坡上，男乘客則坐在地上，2人由救護員送院救治。警員正調查意外經過及原因。

據了解，涉事司機消遣期間曾與友人發生爭執，其後發生私家車撞人意外。