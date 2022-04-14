3成急性骨髓性白血病患者基因突變　標靶藥可改善病情

急性骨髓性白血病是血癌，可突然病發，且病情能在數日或數周內急劇惡化，而病人的5年內存活率平均僅30%，當中約30%人更有可能出現「FLT3」基因突變，而過往單靠化療亦難以達到完全緩解病情。但現時有針對基因突變的標靶治療，成為部分病人的曙光，有時間等待骨髓移植。

香港大學李嘉誠醫學院內科學系講座教授、血液及血液腫瘤科專科醫生梁如鴻表示，急性骨髓性白血病是惡化得最快的癌症，癌細胞隨血液運行全身，需立即治療，曾有患者入院後隔天就離世。常見症狀為出血過多、貧血及發燒，而本港每年約有300宗新症。

根據美國數據，急性骨髓性白血病的5年存活率平均僅30%，而病人年紀愈大，其5年存活率就愈低，65至74歲年齡層為9%，而患病的風險因素包括吸煙、曾接受其他癌症的化療治療，以及先天性基因出現問題等。患者當中約有30%人會出現「FLT3」基因突變，削弱治療效果，令醫氐生對病情發展及結果的預測較差，增加復發風險，以及降低整體存活率。

梁指，由於急性骨髓性白血病患者惡化得快，過往單靠化療，難以完全將骨髓及血細胞數目回復正常，以及令骨髓沒有癌細胞跡象。但他稱，當患者接受標靶治療，病情會改善，日後可接受骨髓移植，延長存活期。適逢下周四(21日)是世界急性骨髓性白血病日，他呼籲市民登記成為骨髓捐贈者。