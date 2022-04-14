疫情下網購騙案湧現　去年第4季逾7成案件涉Facebook

疫情下網購興起，相關騙案湧現。去年第4季的網絡上購物騙案所涉的平台71%為Facebook，其次為Carousell（16%），而所涉的貨品種類則包括食物及飲品（33%）、手機及數碼產品（17%）、時裝飾品（11%）等。消費者委員會表示，今年首季涉及網購的消費投訴，較去年同期大增82%，主要涉及貨不對辦、運送失誤、退貨安排或匯率等。

網上購物騙案近年大幅上升，警方網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業指出，去年相關數字更佔所有科技罪案約40%，騙徒通常會在社交平台或網上討論區，出售比市場價格低的產品，再以限購或減價作招徠。他又提到，去年第4季網上購物騙案的騙徒收款途徑中，有64%是轉數快，16%是儲值支付工具，由於不少騙徒會以其他地區的身份證明作帳戶登記，再在收到款項後立即轉至境外帳戶，再消費套現，加大追查難度。

同組總督察葉卓譽提醒，若市民一旦受騙，可以保留與商家的對話紀錄、過數紀錄、相關網址及訂單截圖，以便跟進。早前就市民的網購情況進行調查，訪問659名有網上購物經驗的市民，發現有83人曾因而受騙，惟只有16人向警方舉報，沒有舉報的人多表示原因在於「損失金額少」及「怕麻煩」。

消費者委員會投訴及諮詢部首席主任何應富指出，今年首季消委會接獲2,669宗涉網上交易的消費投訴，當中涉食肆及娛樂的佔269宗，按年上升51%；涉食品及飲品的則佔236宗，按年急升111%；衣飾則佔214宗，亦大增了61%。何提到，有投訴人花近千港元購買帝王蟹後，賣家消失。