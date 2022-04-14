港深醫院覆診服務延至11月　資助額增1000人民幣

政府今日（14日）宣布，為身在廣東省的醫院管理局慢性病患者而推出的特別支援計劃會延續6個月至11月9日，每名患者的資助額亦會額外增加人民幣1,000元，以便患者在疫情期間可繼續於香港大學深圳醫院獲得受資助的診症服務。

在去年11月10日前提交有效申請並最終獲核實的合資格病人，連上兩次在資助額，合共資助額上限為人民幣4,000元，在去年11月10日至今年5月9日期間提交有效申請並最終獲核實的合資格病人，資助額上限則為人民幣2,000元，而在今年5月10日或以後提交有效申請並最終獲核實的合資格病人，可獲人民幣1,000元的資助額。

疫情期間，部分身在廣東省的港人無法如常來往香港與內地前往醫管局門診覆診，政府於前年11月10日推出支援計劃，委託港大深圳醫院為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者提供受資助的跟進診症服務。截至今年3月31日，港大深圳醫院已為合資格人士安排約42,700個診症預約，約35,600人次已接受診症服務。

根據計劃現行安排，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務需繳付人民幣100元診金（經醫管局核實的指定享有豁免醫療費用人士除外），餘下費用差額則由支援計劃資助（受制於資助上限總額）。