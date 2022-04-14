遇查揭藏喉釘汽油等物　設計師企圖破壞罪成囚2年2個月

前年5月有市民上街反對國歌法，當時有一名男子於銅鑼灣被截查，遭搜出汽油及喉釘等物品。涉案男子事後被控2項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，他否認控罪於區域法院受審後，被裁定其中1罪罪成，法官姚勳智今早(14日)判他入獄2年2個月。

法官判刑指案件嚴重之處，在於當時灣仔及銅鑼灣一帶已發生多宗縱火及刑事損壞的案件，其背包更被搜出載有逾2公升汽油的樽，足以造成爆炸，且被告攜有的喉釘亦具攻擊力及可用以妨礙道路車輛，若配合汽油彈使用，後果難以想像。法官最後考慮到當時並沒縱火事件發生，而有關物品亦不是製成品等，將被告判以上述刑期。

被告梁漢滔（29歲，報稱設計師），首項控罪指他於2020年5月28日，在香港銅鑼灣利園山道鳳鳴大廈，管有40顆喉釘、噴漆、一把鉗及內載有汽油的玻璃瓶等。在審訊時，控方就涉案房中的十數個酒瓶空樽再加控被告1項相同罪行，被告故面對2項控罪，法官早前裁定首項控罪罪成，針對酒瓶等的那項控罪則不成立。

案件編號 : DCCC 37/2021