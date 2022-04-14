4.21起允堂食至晚上10時 每枱最多4人 禁聚放寬至4人

本港第5波疫情緩和，特首林鄭月娥今早(14日)公布4月21日起分三階段放寬社交距離措施的詳情，又指放寬後無可避免帶來傳播風險，呼籲市民守防疫意識。

食物及衞生局局長陳肇始表示，疫情持續下降趨勢，可適度放寬社交距離措施，4月21日起會進入第一階段，包括允許晚市堂食至晚上10時，食肆每枱上限增至4人，可進行不超過20人婚宴，員工每3天需要一次快測，酒吧及酒館則繼續關閉。

她表示部分表列處所可以重開，包括體育場所、健身中心、美容院、公眾娛樂場所、電影院、遊樂場所、遊戲機中心、活動場所、宗教處所等，人數容納量50%，大致上4人一組，需要佩戴口罩。有關處所要嚴格遵守安排，減低病毒在社區內傳播，例如要有疫苗通行證及安心出行。

解除禁止兩戶以上私人地方聚集，下星期向行會提出建議，將禁聚令由2人放寬到4人。另外恢復不超過30人本地遊，員工要3劑疫苗，出行要快測。所有遊客要滿足疫苗通行證要求，遊客快測全部沒染疫，可以放寬到100人。

對於仍未容許酒吧及酒館重開，陳肇始表示要有序、有條件、有監察、有預案分階段放寬，她指每日確診數字超過1,000要小心，如果全部放寬人流、風險管控都不是最好做法。而林鄭月娥表示，明白部分處所不滿，例如酒吧，但認為仍需要分階段處理。她又稱沒有放棄全民強檢，但要講時機及能力，早已委託政制及內地事務局計劃，適當時間公布。