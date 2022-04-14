酒吧不獲首階段復業　工會轟政府帶頭歧視　促加大停業資助

政府今日(14日)公布4.21分階段放寬社交距離措施的詳情，大部分表列處所如期在首階段重開，然而一如既往，最先停業的酒吧仍要繼續關閉，業界批評政府「戴有色眼鏡」看待酒吧業，質疑現時餐飲場所都有提供酒精飲品，雙方的模式正逐漸拉近，但就一味針對酒吧，對業界極度不公。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁慨嘆指，社會正在轉變，許多餐廳均會提供酒精飲品，看不到與酒吧的分別，政府聲稱難以量化市民透過飲酒而得到的娛樂程度，又以社交距離太密切及時間過長作為理由。他表示，過去2年不斷停業和復業已令業界相當疲累，只盼政府能如期放寬營業，並按停業時間加碼資助，又指對業界來說最主要的是與業主商討租金安排。

對於政府要求某些場所無論員工或進場市民都必須打齊3針，梁認為對員工來說難度不大，反而在執行細節上會引起極大混亂，如有顧客聲稱透過快測曾經確診，惟他並未獲得政府的正式醫學證明，屆時或會出現爭拗，斥責政府做事從來是為了達到目的，而忽略市民及業界看法。