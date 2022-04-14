團體轟學生每朝快測費時失事　幼童或現情緒不穩

全港學校下周二(19日)起分階段恢復半日面授課堂，師生每日上學前要在快速抗原測試為沒有確診，才能上學。非牟利幼兒教育機構議會主席潘少鳳今(14日)表示，部分幼童做鼻腔採樣非常困難，容易引起不適或情緒不穩，期望政府容許幼童以其他方式取代，例如隔一段時間做深喉唾液或大便檢測，或是以口含式快測取代，不過價格就比一般快測貴兩至三倍。

對於政府規定恢復面授後，幼稚園及小學生須至少打1針新冠疫苗，才可以在課外時間回校接受照顧。潘指會方非常反對相關規定，強調所有學童都有被照顧的權利，而家長不安排幼童打針有其原因，兩者不應該掛勾。

議員兼教聯會副主席鄧飛則表示，要求學生每日做快測會造成很大麻煩，擔心家長「周圍撲」快測包，或會出現坐地起價的情況。他又指，現時未有向學校提供劃一指引，未做快測的學生有何安排，若將學生安排到特別室，會有很強的標籤效應，對學生造成負面影響。

鄧飛指，政府要求學生每天做快測，對部分在受助範圍以外的家庭，會造成很大的經濟負擔，擔心屆時家長或因買不到或負擔不到快測，可能會向學校要求改上網課，甚至缺席。他形容有關情況如「長貧難顧」，學校難以一直提供協助，他對政府會放寬快測要求亦都不太樂觀。