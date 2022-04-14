假難民嘥米飯　本年度料再耗12.6億元　議員轟用公帑養罪犯

立法會特別財委會就保安局提出的預算開支申請今日(14日)召開視像會議，其中涉及假難民的開支，局方預算2022/23年度將需要耗資12.62億港元，較2020/21年度相關修訂預算的10.79億港元，增加逾1.83億港元，增幅近17%；而在「公費法律支援」項目，由上年度的1.33億港元，增至1.82億港元，增幅約37%。議員質疑港府多年來在假難民身上花費幾十億港元，但他們卻在港犯下不少罪案，擔心日後開支繼續上升，有建議設禁閉營，並盡快遣返他們返國，保安局回應正研究縮短假難民上訴時間，加快遣返，以及加建禁閉設施。

議員陳克勤表示，港府用在假難民身上的公帑每年上升，議會做了很多制度上工作，包括阻止假難民流入及司法工作，但質疑港府仍要花費巨額公帑；另一議員李梓敬亦質疑去年的免遣返聲請者數字急升，去年有逾2,500宗，較前年的千多宗激增，又指假難民在港不時涉案，當中亦涉及風化案，他建議可將多出的方艙醫院改建為禁閉營，切斷假難民來港的誘因。

保安局回覆指，預算開支55%是用於「人道援助」項目，新一年度預算需6.98億港元，較去年度5.83億港元，增加約20%；而「公費法律支援」項目，由上年度的1.33億港元，增至1.82億港元，增幅約37%。局方解釋，去年免遣返聲請者人數上升，原因與去年恢復經濟活動及與外傭「跳工」有關，在入境處打擊下，刺激外傭「舉手」作免遣返聲請者。

針對假難民濫用上訴機制，局方指現時原訴庭上訴駁回後，聲請者現在可以去終院作出上訴許可，局方正與律政司研究，當個案去到原訴庭完結後，即執行遣返。對於設立禁閉式管理，局方指現時已有青山灣及大潭峽兩個地方，提供400個位禁閉高風險的假難民，現正研究多一個提供200個位的禁閉地方。