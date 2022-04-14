入場睇戲兼飲食需打齊三針　電影工作者總會憂引起混亂

停業逾3個月的戲院可望在4月21日首階段重開，惟市民要入場睇戲必須滿足多項條件，包括要打齊三針才可在戲院進食。有電影業界盼政府制訂清晰指引，憂慮實施新措施不但要增加額外人手，而打齊三針的做法亦會引起混亂及爭拗，業界難以控制市民入場睇戲的意欲，只盼政府日後在應對疫情上再三思量，不要再一刀切停業，令業界無所適從。

「我打咗兩針可唔可以睇戲呢，就算我想打三針都要畀啲時間我，會有好多問題。」香港電影工作者總會發言人田啟文指，歡迎政府讓業界在首階段重開，至少可以做生意，目前的訊息有些混亂，究竟是要打齊三針才可進入戲院抑或在戲院內飲食才需三針，市民及業界均一頭霧水，盼政府制訂更清晰指引，業界亦因應新措施需要安排額外人手，增加營運成本。

田又指，睇戲的觀眾群以年輕人比例較高，究竟打了三針的年輕人有幾多，業界仍要掌握數據，戲院飲食要打三針，反而食肆則未有相關要求，他坦言不理解相關做法，認為會令整個社會有不統一標準。綜觀全球數據，戲院均不是爆疫高危地點，過往沒有因為睇戲而爆出感染群組，盼當局日後一旦疫情反彈時，不要一刀切勒令關閉戲院，「佢今日公布就聽日要戲院落閘，至少都畀返幾日或者一個星期丫。」

至於疫情打擊下，本土電影的拍攝工作亦受到嚴重衝擊，田指電影上映已經大受影響，如去年底拍攝的賀歲片，全部因年初的停業無法上映，即使本月21日重新開業，業界亦要充分部署及衡量市場需要，未必會再將賀歲片重新上映。本土電影的拍攝工作亦受疫情影響，由疫情前每年約30部急跌至20部或以下，今年亦比去年的拍攝數量少，同時受到檢疫措施限制，無法像從前般輕易飛到海外或內地拍攝。