佛舍被擅自改為動物骨灰龕場　興訟求收回物業勝訴

西貢井欄樹慈蔭精舍於2019年入稟區域法院，指其負責人早年將管理責任交予「香港愛護老人協會」作看管後，舍內竟然開設動物骨灰龕場生意，故申請禁制令，禁止佔用者再進入精舍範圍，並要求佔用者即時移走骨灰龕及交還物業。案件於去年9月開審，主審暫委法官黃若鋒今天（14日）頒下判詞，裁定精舍勝訴，眾被告無權佔用精舍，下令被告需向原告交還精舍及支付訟費。

原告是慈蔭佛堂有限公司，被告依次是余力維、江凱嵐、及未獲授權而佔用慈蔭精舍的人，以及順裕房地產發展有限公司。各被告於審訊時並無律師代表，且曾去信法庭表示身處馬來西亞，因疫情問題未能回港，要求押後審訊。惟法官考慮後決定在被告缺席下繼續審訊。

法官指，雖然被告的書面抗辯理據指在2010年曾與原告達成書面及口頭協議，指一間「順裕房地產發展」可取代原告佔用精舍。不過法官指被告未能提出證明有此口頭協議，故不接納雙方曾有口頭協議，只接納雙方曾簽訂書面協議。不過法官指該份書面協議只列明原告把精舍由「香港愛護老人協會」、或順裕所提名的人士管理，不等於容許該協會或順裕隨意佔用精舍、或作出違反地契條款的行為。而且事實上順裕亦沒有提名過任何人士管理該精舍，法官最終亦裁定被告無權佔用該精舍。

另外被告方亦提出，他們於2010年起一直佔用該精舍，根據擁有人不容反悔（proprietary estoppel）的法律原則，他們可繼續佔用。但是法官指因被告未能證明雙方曾有協議，可讓被告隨意佔用精舍，故不容反悔原則在本案並不適用。因此法官最終裁定被告不得再佔用精舍，並需將精舍交還予原告。

案件編號：DCCJ 642/2019