守行為期內塗污天橋　聽障女文員認罪判感化2年

女文員於2019年10月在黃大仙因攜有鐵鉗、剪刀被捕，及後獲准以守行為方式處理。惟到去年11月，她又在同區一條行人天橋上以噴漆寫上「721」和「831」等字。她早前承認一項刑事損壞罪，今天（14日）在九龍城裁判法院判刑。署理主任裁判官黃雅茵指，雖然被告違反守行為令，但被告的感化報告正面，而且被告聽力有問題，或影響溝通及令她想法較偏激，她現已得到教訓，明白其表達方式不成熟。裁判官遂判被告感化2年，期間須遵從感化官指示，接受精神及心理輔導。她另須就違反守行為令罰款2,000港元。

報稱為文員、26歲被告趙靖瑤，被控於2021年11月17日，在黃大仙龍翔官立中學外的行人天橋，無合法辯解而損壞屬於路政署的行人天橋牆身。案情指案發當晚約10時半，被告在龍翔官立中學外行人天橋上，用黑色噴漆在牆身噴上「721」和「831」。警員目睹事發後，隨即上前截停及拘捕被告。被告之後被搜出背包內有2支黑色筆。被告在警誡下保持緘默。被告犯案過程被龍翔官立中學的閉路電視拍到。事後清潔牆身的費用為882港元。

辯方今天求情時，指法庭為被告索取的感化及社會服務令報告正面，雖然由於被告聽力問題及脊椎側彎，社會服務令不適合被告，但感化官建議感化1年。辯方續指，被告犯本案違反了守行為令，雖然控罪不同，兩案的底調及性質卻均與社會事件有關，辯方求情仍可以用較長時間的感化令處理，並提出即使是法定上限的3年感化令，被告亦願意接受。

案件編號：KCCC 150/2022