減塑諮詢倡立例禁售即棄塑膠餐具　探討停止免費派雨傘袋

香港減廢有望再邁進一步，可持續發展委員會今日(14日)發表「管制即棄塑膠公眾參與」報告，主席林正財表示，委員會聽取了數以千計的建議，提出24項短至3年內或長達5年的工作建議，包括訂定管制即棄塑膠優次的一般原則、新的管制措施、改善塑膠購物袋收費計劃等5大原則，並呼籲市民於必要情況下才使用即棄塑膠，並期望政府正面回應，政策「成熟一項推一項」。

港府去年委任可持續發展委員會提出管制即棄塑膠公眾諮詢，了解市民對全面禁止或限制本地的產品、零售、物流包裝、購物袋等即棄塑膠產品的意見。委員會認為，應只在必要（例如基於健康或衞生理由）及沒有非塑膠替代品的情況下，才使用即棄塑膠製品，亦應經過重用、回收和妥善棄置廢物，減低對環境的影響，建議考慮以必要性、可替代性、物料難以回收的程度，考慮管制哪類即棄塑膠製品。

對於新的管制措施建議，報告促政府短期內在零售點推行禁止銷售即棄塑膠餐具，探討禁止免費派發這類即棄塑膠製品，包括雨傘袋和酒店洗漱梳妝用品，推廣合適替代品，例如雨傘除水器、掛牆式洗頭水／沐浴露機。此外，委員會指，政府也可探討禁止銷售其他即棄塑膠製品的可能性。委員會又認為，目前仍缺乏證據顯示包括各種可生物降解塑膠等的「新塑膠」，能在堆填區的實際和厭氧環境中完全降解，任何即棄塑膠管制措施也應涵蓋這類產品。

報告建議，政府應倣效澳洲、歐盟、蘇格蘭、新西蘭等國的措施，禁止製造、銷售和分銷氧化式可分解塑膠製品，亦可探討禁止製造／銷售／分銷其他即棄塑膠製品的可能性，例如部分體積較普通塑膠大而難回收的發泡膠製品。