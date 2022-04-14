竹篙灣外判保安員疑遭拖糧　工會收逾30求助

有工會收到逾30名大嶼山竹篙灣檢疫中心保安員求助，指該處外判保安服務營辦商出現拖糧、欠薪的情況。議員郭偉强及梁子穎今(14日)表示，本月上旬涉事外判保安服務營辦商，因應入住率下降而遣散部分人手，但仍拒絕承認隔離令及檢疫令，又不定時支薪，甚至不定時安排員工放無薪假，促衞生署及食物及衞生局盡快跟進。

議員郭偉强、梁子穎和香港護衞及物業管理從業員總會，近日收到逾30名竹篙灣檢疫中心外判保安員之求助，有被解僱保安員表示，僱主直至本月10日仍未表示會如何處理隔離或檢疫期間的薪金安排，甚至把無法取得文件的僱員之缺勤定為無薪假，即使取得隔離令或檢疫令的人，僱主仍然拒絕承認隔離令或檢疫令為有薪病假。

另外，亦有前保安員指僱主於工作合約中清楚表示以月薪支付薪金，惟入職以來僱主一直以不定時方式轉帳，且沒有糧單。也有人反映，服務營辦商於入住率低的時候會減少人手，雖以月薪形式聘用保安員，但為了適應署方的安排及降低成本，會於入住率低的時候安排大量員工放無薪假。

梁子穎指，曾聯絡衞生署，署方卻僅着他聯絡勞工處及僱主，批評事件完全顯出政府外判服務所引致的問題，強調會與郭偉强協助竹篙灣檢疫中心外判保安員到勞工處立案。