古洞站料2027年竣工遲過入伙　居民勢做開荒牛　議員轟進度慢

北環線為《鐵路發展策略2014》中建議的7個鐵路方案之一。政府今日(14日)按《鐵路條例》(第519章)的規定，在憲報刊登北環綫第一期在古洞增設鐵路車站(古洞站)的相關鐵路方案。由今日至6月13日期間，公眾有權就古洞站的相關鐵路方案提出反對。擬建古洞站的建造工程獲批後將盡快展開，預計於2027年竣工，惟有議員批評進度落後，政府長期強調發展規劃以「基建先行」已淪為口號。

北環綫項目包括在現有落馬洲支綫上增建古洞站，以及在古洞站與錦上路站之間興建一條10.7公里長的鐵路，連接東鐵線落馬洲支綫及屯馬綫。

政府指，古洞站的主要功能是滿足古洞北新發展區的運輸需求，目前在繁忙時間由古洞北新發展區，前往上水站的路面車程需時約15分鐘，若增設東鐵綫古洞站，以鐵路行走相同的路程，預料需時僅約3分鐘。政府和香港鐵路有限公司指，早前已就鐵路方案諮詢有關持分者及公眾意見。

議員劉國勳指出，古洞北首期住宅最快於2026年起陸續入伙，但古洞站翌年才竣工，意味首批居民入伙勢做「開荒牛」，至少忍受一年交通不便的問題。他預料日後古洞發展及入伙後，人流仍集中於現時在繁忙時間已飽和的港鐵東鐵綫，認為政府最重要是盡快興建南北鐵路，作出分流。

劉續指，洪水橋及古洞都出現居民入住後才興建好鐵路站情況，做法並不理想，要求政府盡快研究北部都會區多條鐵路，並盡快刊憲，令北部都會區建設與基建達至無縫交接。