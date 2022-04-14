曾國衞親赴前線抗疫　率抗疫隊伍圍封翠竹花園強檢

黃大仙翠竹花園第10座於昨日（13日）起被圍封強檢，並已於今晨完成及解封，政制及內地事務局局長曾國衞亦參與了今次行動，他與政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光、政制及內地事務局副局長胡健民和粵港澳大灣區發展專員袁民忠，聯同政制及內地事務局和選舉事務處人員於昨日晚上展開該「圍封強檢」行動，安排受檢居民有序接受檢測，並向他們派送食物包、快速測試包及由中央人民政府捐贈的抗疫中成藥等，支援他們在家抗疫。

曾國衞並帶領局方與轄下部門約100人組成抗疫隊伍，於今日(14日)完成這次「圍封強檢」行動。他表示面對嚴峻疫情，政府以穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，同時務求盡快完成行動以減低對居民的不便，每次行動得以順利進行，有賴受檢人士的支持和體諒。他指出，政府的「圍封強檢」行動能有效揪出社區感染個案，達致「早發現、早隔離、早治療」的目標，及早識別感染者，盡快切斷社區傳播鏈，讓香港有序回復正常運作。