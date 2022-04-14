入境反黑工拘13人　包括兩名假難民

入境事務處由本周一(11日)至昨日(13日)一連3日在全港各區展開一連串反非法勞工行動，包括「曙光行動」及連同警務處執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕9名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主，當中包括兩名假難民。據了解，涉事假難民分別為38及45歲，印尼籍，被捕時分別在銅鑼灣作廚工，及在葵涌在洗碗工作。

於「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了16個目標地點，包括工場、食品檔、車房、回收場、餐廳、零售店舖及貨倉，共拘捕6名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為3男3女，年齡介乎34至47歲。當中一男一女持有不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)。

另外，一男一女亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為四名男子，年齡介乎23至35歲。此外，於「冠軍行動」中，執法人員於東區搜查了5間餐廳，共拘捕3名懷疑非法勞工。被捕的懷疑非法勞工為3名女子，年齡介乎35至44歲。

任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。