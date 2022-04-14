M+博物館重開　增設展品及店舖　賣$700汽水樽

童年回憶有價有市？政府今日(14日)宣布放寬防疫措施，西九文化區M+博物館亦將於本月21日重開，並會新增展示區、期間限定店及餐廳。M+博物館重開後將加開與紐約野口勇博物館合作的M+遊戲地景，可供人攀爬玩樂。至於新進駐的M+期間限定店，出售多樣懷舊零食和玩意，包括西瓜波，售450港元；更有1公斤汽水樽，售700港元。售價偏貴不禁令人驚訝，館方解釋，由於此類藏品已收藏數十年，認為售價是反映藏品價值。

M+博物館重開後，將由本月21日至7月31日期間，開設兩間期間限定店，包括美樂士多及書店Thames&Hudson。美樂士多除出售來自世界各地的零食外，更有本港懷舊小食及玩意，當中最吸睛的便有80、90年代的雪碧1公升汽水樽，限量發售1個，售700港元。另有最後一批香港製造絕版西瓜波，要價450港元，限量發售2個；而港人童年回憶的綠寶橙汁樽，限量3個，每個售350港元。

館方表示，如此定價並非炒賣，只因這些物品屬收藏品，已收藏數十年，其收藏價值較高，而市面上此類藏品更有人炒賣，故才會有此定價。

除期間限定店外，M+大樓3樓北天台花園將於重開後加設M+遊戲地景，包括多張長椅及3件遊玩雕塑，分別是有不同構形的Octetra、遊玩金字塔及遊玩小丘，均為美國藝術家野口勇的作品，可供攀爬，鼓勵遊人「動手動腳」與雕塑互動。

因應防疫措施，M+博物館暫停營業已久，事隔3個月終可重開，被問及1年的免費參觀期會否相對延長，館方則稱暫未有計劃。換言之，遊人在今年11月以後，應需要購買門票才可參觀。