政Whats噏：新世界設網上平台　籌集善款物資助基層

因應全港學校復課在即，學生須每日自行檢測方可踏入校門。鑑於基層對抗疫物資嘅殷切需求及經濟負擔，網上平台「Share for Good 愛互送」將捐贈10萬盒快速抗原檢測包，予香港津貼中學議會、香港直接資助學校議會、香港津貼小學議會及香港特殊學校議會，並透過香港津貼中學議會協助統籌及派發予有需要嘅家庭。

「Share for Good 愛互送」係上個月由新世界發展所推出，香港首個大型捐贈配對網上平台。平台成立嘅目的，係旨在將捐助者、非牟利機構以及受助者三方連結。平台會列出34間非牟利機構及社企嘅物資需求清單，予公眾直接捐贈物資，或捐款予合作夥伴仁濟醫院代購物資，再由受惠機構轉贈有需要人士，令捐贈更高效及精準。

而平台喺上月中旬推出首階段募捐後，僅約一個月已籌募及配對總值逾4000萬港元嘅善款及物資，逾10萬戶基層家庭受惠。主要捐贈嘅物資包括快速抗原檢測包、口罩、超市及快餐店現金券等，當中檢測包捐贈量已達50萬。

新世界發展行政總裁鄭志剛就感謝各界嘅支持，話鑑於疫情對學童嘅學習影響甚大，希望今次捐贈嘅檢測包、電腦、數據卡、網上課程等，可為學童及家長提供貼心及適切的援助。而「愛互送」平台會一直留意疫情變化，適時集合社會力量，籌集並善用抗疫物資。