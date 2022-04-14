火炭工廈藏示威物資　4男疑涉案轉區院審

2019年8月警方在火炭一工廈發現有單位藏有不少示威物資，包括球棒、行山杖、煙霧餅和噴漆等物。事隔逾2年半，4名懷疑涉事男子分別被控管有爆炸品、管有物品意圖毀壞或損壞財產等共6罪。案件今天（14日）於沙田裁判法院再訊，控方申請修改控罪的內容，並呈交文件申請將案轉介區域法院。裁判官批准控方申請，案件將於5月3日在區院提訊，此期間4名被告繼續還押監房。

被告依次為林冠亨（32歲、廟宇職員）、談兆衡（27歲、工程師助理）、張子龍（34歲、商人）和吳敬賢（34歲、售貨員）。4人同被控在公眾地方管有攻擊性武器，以及屬交替控罪的管有物品意圖毀壞或損壞財產，兩項控罪指他們於2019年8月1日在喜利佳工業大廈外㘭背灣街的公眾地方，攜有24支行山杖和10支球棒。4人另被控同日同地，無牌管有14部無線電通訊機。

林冠亨和張子龍另被控於同日，在喜利佳工業大廈的一個單位，保管11個煙霧餅和3罐噴漆。張另被控同日同地，保管藤條、噴漆、裝有白汽油的玻璃瓶、油、糖、洗衣粉和廚房毛巾等。

案件編號：STCC 410/2022