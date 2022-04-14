油麻地「家農」蔬菜店叫賣擾民罰6000元　公司董事負刑責

環境保護署今日(14日)公布，經營連鎖蔬菜店的「家農食品有限公司」，再次因其位於油麻地新填地街的分店持續大聲播放叫賣錄音，對附近居民造成噪音煩擾，今日在觀塘裁判法院被裁定違反《噪音管制條例》，被判罰款6,000港元，其公司董事亦因該分店再次違規而須負上個人刑責，被判罰款3,500港元。

署方接獲市民投訴後，去年9月14日派員到油麻地新填地街與西貢街一帶進行突擊巡查，發現涉案蔬菜店使用揚聲器持續大聲播放叫賣宣傳錄音，經評估後確認有關噪音對附近居民造成煩擾，遂按《噪音管制條例》向該公司及其董事提出檢控。該公司亦曾因該店於2019年違反相同罪行而被判罰款5,400港元。

署方非常關注店舖叫賣噪音對市民造成煩擾的情況，除加強日常巡查及對違規店鋪採取執法行動外，亦會與相關政府部門包括食物環境衞生署及警務處，在一些店鋪叫賣噪音黑點進行聯合行動。署方會繼續密切監察店鋪叫賣噪音的情況，並會重點針對屢次違規的店鋪持續進行執法行動，以改善各區的環境噪音問題。