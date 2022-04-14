今增1043宗確診　23宗為輸入病例　首宗BA.5變種襲港

第5波新冠肺炎疫情未平，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(14日)新增579宗經核酸檢測確診個案，另有464宗經快速檢測呈報個案。換言之，本港新增1,043宗確診個案，其中23宗為輸入個案。第5波至今累計個案共1,182,707宗，其中741,237宗為經核酸檢測確診個案，另外441,470宗為快速檢測呈報個案。另有54名新冠病人染疫亡。

23宗輸入個案，當中有15宗為昨日(13日)抵港，其中5人乘ET6084、4人乘SQ894、2人乘QR818、2人乘GA860、1人乘GA8600及1人乘TR980，分別來自印尼、澳洲、英國、泰國、新加坡；另有8宗個案屬較早前抵港，來自美國、南韓、希臘、印尼、葡萄牙、菲律賓。

張竹君指，其中一名抵港男子驗出帶有BA.5變種病毒。涉及1名24歲男士輸入個案，做全基因測試下發現Omicron BA.5變種病毒株，為本港錄得的首宗相關個案。確診BA.5後本身有一些特徵，會對L452R檢測有反應；有關該BA.5個案的男子於4月9日有發燒、咳及頭痛，因在居於檢疫酒店內，一開始於Bridal Tea House Hotel檢疫，確診後被轉送到富豪東方酒店，現已康復，再沒有病徵。該檢疫酒店亦有其他人確診，當局會再作跟進；而他不久後已康復，沒需要入院或服藥。

BA.5起源於南非，染疫男子於4月6日乘ET608，由南非經埃塞俄比亞及泰國抵港後，於檢疫酒店的第3及4天，先後經核酸及快測發現染疫，於4月9日開始有不適，現已沒大礙。張指，BA.5屬世衞其中一種須觀察的變種病毒株，曾於其他國家發現，而其對公共衞生的影響仍要調查，暫無更多資料，曾於其他國家發現；本港也會繼續留意。

昨日無新增院舍爆疫。而在現有爆疫院舍中，其中21間安老院舍及5間殘疾人士院舍有新增個案，涉約17名院友及6名職員。