美孚新邨現老鼠屋　業主書警告勿擅闖　多部門今持手令處理

美孚新邨早前不斷有住戶投訴，居住單位附近經常出現老鼠，擔心鄰戶位變成「鼠樂園」而受波及，美孚新邨不少業主於去年12月起，持續受鼠患影響，即使先後多次尋求管理處，仍未見成效，而日前邨內甚至出現英文警告字眼，明言切勿擅闖私人地方，有街坊表示涉事住戶窗外已釘上木板。食環署聯同警方今日(14日)下午到現場破門進入屋內調查及進行滅鼠工作，但未見捉到任何老鼠。

東網記者今午往美孚新邨視察，發現已有大批身穿全套保護衣的人員到場，並有大量捕鼠器，如老鼠籠等。另外，有警員持盾戒備，食環署人員亦在寫有英文警告字句的牆身貼上法庭批出的手令。

據了解，該老鼠屋業主為一名女性退休公務員，年約70多歲，並非長居於上址，涉事單位在去年年中發生火警，單位內變得燻臭，消防員亦發現單位內存在鼠屍，懷疑單位早有老鼠活動，疑火災老鼠咬爛電線引致，業主自此搬離單位，但未有徹底清理單位，令老鼠繁殖問題惡化外，更從窗邊傳出異味，有鄰居家中食物被老鼠咬爛偷食，亦有鄰居發現放在窗台的植物被老鼠吃清光。

事件曝光後，食環署及警員今日抵達上址，惟拍門沒有人應門，結果警方需破門入屋，大批穿上保護衣的食環署人員帶同多個老鼠籠到場，門打開後，東網記者未見有大批老鼠湧出來，異味不算濃烈，食環署職員稱今日只在單位內放置鼠餌，未有其他捕鼠行動，大約在4時半左右在單位外貼出幾張通告後便離開，現場所見，單位外的牆上寫上英文，意思指無權進入私人地方，據悉，大廈管業處昨日(13日)在單位外曾進入一些簡單圍封的工程，估計是防止老鼠竄出，在涉事單位的隔鄰單位亦有相關圍封工程。

過往本港持續出現大鼠戊型肝炎個案，自從在2020年發現首宗個案後，截至去年底，全球有16宗相關個案，15宗在香港發現，可謂「冠絕全球」，而大鼠戊型肝炎比較新冠病毒更難找出源頭，一旦出現爆發，後果更為嚴重，而由老鼠引發、死亡率高達四成的漢坦病。