邀15歲女生獻初夜　已婚男教師囚27個月　妻求情：認定終身伴侶

已婚中文男教師被指前年與所教的15歲女學生發展曖昧關係，7度成功邀得女生到其家短敍，男教師期間涉嫌擁抱、撫摸及吻女生，又向女生指「十分想要她的初夜」，與女生發生性關係。男教師早前否認非禮及非法性交共7罪，在區院經審訊後被判罪成。法官游德康今（14日）斥男教師利用教師身份犯事，違反學校及學生對他的信任，更是處心積慮地預謀製造犯案機會，法庭須保護年幼易受傷的兒童，量刑須阻嚇力，最後判教師入獄27個月。

34歲被告L.H.M.被裁定6項非禮及1項非法性交罪成。控罪指他於2020年6月至10月間，6度在其住所非禮X，及1次與X非法性交。辯方求情引述被告的心理報告，顯示被告沒有孌童癖或其他心理問題，重犯機會不高，並呈上被告及其妻等撰寫的求情信，被告於信中自言因自己用情不專，使X及其家人受困擾，與妻的感情則因經歷事件而更勝從前，明白前途盡毀，但沒有放棄地轉職地盤工作。被告的妻子則指因事件受傷害，但指被告是她不能或缺及認定的終身伴侶等。辯方指有關報告已顯示被告悔意，案件已使他上了寶貴一課，希望法庭輕判。

法官判刑時引述事主的心理報告，X事後患上創傷後遺及抑鬱，有自殺念頭，雖情況在一段時間後曾有好轉，但因出庭作供，使她回憶起與被告片段，令情況再惡化，亦再次出現自殺及自殘的念頭。心理學家指事件粉碎X對男性及成年人的信任，在審訊階段感覺備受質疑，擔心他人不相信自己，故與人保持距離及孤立自己。X亦自責沒有好好保護自己，感覺自己污穢，自尊心十分低落，認為自己一文不值及失敗，對將來沒有希望，事件對她是一大打擊，認為X需繼續接受治療。而X父母則仍然面對事件帶來的悲痛，X亦常隱藏情緒，他們亦無何奈何，原本歡樂的家庭變得安靜。至於被告的心理報告顯示他對情慾及壓力控制、以及與與伴侶維持親密關係等能力不足，建議他接受輔導。

法官判刑指在首6次的非禮事件，均是被告邀請X到他家陪伴而發生，反映他看準妻子不在家工作的時間才邀請X，且慢慢升級與X的關係，終如願與X性交。被告乃已婚男性，卻選擇與不足16歲的女學生發生關係，顯示他處心積慮及有預謀犯案，並非一時衝動興起地犯案，此為加重刑責的因素。法官指被告的行為違反誠信，為X及其家帶來深遠影響，最後考慮到案件不涉威逼利誘、被告已賠上前途等，將被告判囚27個月。

案件編號：DCCC 406/2021