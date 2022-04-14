「佔旺女村長」涉獄中非禮囚友　事主泣稱被舔嘴摸私處

因在機場襲擊《環球時報》記者付國豪、正在服刑的「佔旺女村長」畢慧芬，涉嫌去年2月於小欖精神病治療中心，兩次非禮一名當時只有17歲的女囚友。案件今天（14日）在西九龍裁判法院開審，事主作供指，自己雖曾敷衍地答應被告做她的女朋友，但並非真心。事主與被告及其他囚友一同洗澡時，向被告講述自己快將可以離開小欖，被告表示「唔捨得」之後，就大力攬着她，又用舌頭舔她的嘴，同時用手觸碰她的下體。作供期間，事主一度情緒激動衝出證人室，法庭一度休庭讓她平復心情。裁判官李志豪聽取控方案情後，裁定表面證供成立，案件將於5月10日續審，預計當日畢將作供自辯。

26歲女被告畢慧芬，被控於2021年2月8日至22日期間某日，及於2月23日，在小欖精神病治療中心的日間活動室及浴室猥褻侵犯女子X。

事主X透過視像系統作供，講述她與被告在2021年2月8日至25日曾一起還押小欖。被告認識她一兩日便提出和她拍拖，X本拒絕，但後來因不勝其煩就敷衍答應，她強調並非真心想與被告交往。在答應「交往」後某天，被告突然在日間活動中心吻她的臉和嘴，她當場呆若木雞，並瞪着被告。

X續指，在23或24日其中一天早上，她與被告被安排在同一時段洗澡，該浴室可容納4至5人同時洗澡，X形容是「無遮無掩」。當時X與被告在浴室的一邊淋浴，另一邊也有人。X跟被告表示，她快將可以離開小欖回到勵敬懲教所。被告表示不捨得她，然後面對面攬着X，同時將舌頭伸進X口中，以及用手觸碰她的下體。X指自己當時意識很亂，已忘記被告的手指有沒有成功插入其下體，只記得「有少少痛」。等到回過神來，X便推開被告，2人假裝沒有事發生，直到X離開了小欖、調回勵敬才就事件作出投訴。

辯方質疑X面對嚴重侵犯，為何沒有即時大叫，請求浴室的其他囚友幫忙，或向小欖的職員投訴。X指當時在浴室的囚友以為她自願與被告親吻，到處跟其他人説她倆「打茄輪」。X也坦言她與小欖職員的關係欠佳，怕講出來也沒人相信。X甚至不敢太大力推開被告，怕地下有水會令被告滑倒受傷，最終會被職員責怪。X也表示自己當時只想「拿拿聲沖完涼就走」。

案件編號：WKCC 457/2022