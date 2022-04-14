逾9成市民無參與預算案諮詢　學者批諮詢落後只為「走程序」

財政預算案於2月發布，每次預算案前政府都會進行公眾諮詢，不過有機構民調發現，參與公眾諮詢的市民只得2%。有學者認為，政府一直以來不只預算案，諮詢只是走走程序，收集意見的方法只是約見幾個主要大政黨、社團、或者選委會成員，諮詢方法非常落後，導致施政效能不斷退步。

香港民意研究所於今個月8至13日，以電郵方式訪問5,685名12歲以上香港市民，發現只有2%的受訪者有參與公眾諮詢表達意見，3%不記得自己有否參與，高達95%的受訪者則沒有參與。

在消費券派發方面，有59%的市民支持政府派發多於10,000港元消費券，反對的則有15%；另外，亦有35%的市民支持政府向未滿18歲香港居民派發消費券，不過反對的受訪者則較多，佔38%。

研究所亦請市民評價政策措施的重要程度，在6項政策中，「修改房屋、教育和醫療政策，令各人有較平等機會改善生活」排行第一，有69%的受訪者將此政策選為最重要至第三重要，其他政策按重要程度排名，則是「支援中小企度過難關」、「刺激經濟，推動香港產業發展」、「取消由其他國家入境的疫情相關限制」、「建設宜居城市」，以及「取消由中國大陸入境的疫情相關限制」，分別有60%、60%、47%、33%和31%。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛質疑，究竟多年來政府做過的公眾諮詢有多少市民參與，形容政府諮詢手法猶如躺平、走走程序，現在又以疫情作藉口，明明可以將諮詢搬到網上舉行。他又批評，政府收集意見的方法，只是約見幾個主要大政黨、社團、或者選委會成員，諮詢方法非常落後，漠視民意，導致施政效能不斷退步。