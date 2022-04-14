香港水域一周錄14宗紅潮報告　其中7處仍未消退

漁農自然護理署今日(14日)公布，政府跨部門紅潮工作小組過去一周在香港水域發現14宗紅潮，其中7宗仍未消退，幸未有收到魚類死亡報告。署方會透過「浮游植物監測計劃」繼續監測紅潮出現情況，減低對本地海魚養殖業及市民可能造成的影響。

首宗紅潮由市民於本周日(10日)在數碼港至瀑布灣公園一帶對出水域發現。漁護署人員於翌日在雙四門(包括鶴咀海岸保護區)發現1宗紅潮。同日，康樂及文化事務署人員分別於香港島深水灣泳灘、淺水灣泳灘、中灣泳灘、南灣泳灘、石澳泳灘、大浪灣泳灘、聖士提反灣泳灘，以及大嶼山貝澳泳灘發現共8宗紅潮。

至本周二(12日)，康文署人員再於香港島赤柱正灘泳灘、南丫島洪聖爺灣泳灘，以及大嶼山上長沙泳灘和塘福泳灘發現4宗紅潮。

香港島深水灣泳灘、淺水灣泳灘、南灣泳灘、聖士提反灣泳灘，以及數碼港至瀑布灣公園一帶對出水域、雙四門包括鶴咀海岸保護區及大嶼山貝澳泳灘的紅潮仍未消退，其餘7宗紅潮已經消退。迄今並無收到有關該14宗紅潮的魚類死亡報告。

署方表示，香港島石澳泳灘及大浪灣泳灘的紅潮由夜光藻及錐狀斯氏藻組成，其餘12宗紅潮則由夜光藻組成。2款藻類均常見於本港水域及不含毒素。漁護署已提醒蘆荻灣、索罟灣、蒲台、長沙灣及東龍洲魚類養殖區養魚戶留意魚排情況，並適時增氧。