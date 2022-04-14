虐待兒童問題備受關注　議員斥局方保護兒童政策猶如「隔岸觀火」

童樂居虐兒事件受到大眾廣泛關注，立法會財務委員會為審核2022/23年度開支預算今(14日)舉行特別會議，在福利及婦女事務環節，有議員關注防止虐待兒童工作進度，有議員批評局方回覆內容空洞，大部分答案只涉及程序，未有實際數據。另有議員指出，本港虐待兒童問題已備受關注，惟當局最快要到2023年上半年才向立法會提交相關立法工作法案，批評當局立例緩慢；又坦言當局比人「鏈住喉嚨」，現時只依賴相關機構主動負責相關培訓工作，當局未有準備後備方案。

議員林智遠表示，家庭及兒童福利於2022至23年度財政撥款中，總額預算增加4.8%，惟若以結果為目標，卻令人失望，直言過去「保護兒童反變成虐待兒童」。他續指，既然虐待兒童已構成問題，惟「強制舉報懷疑虐兒個案機制」的實施細節，最快要到2023年上半年才向立法會提交相關立法工作法案，斥當局欠缺中期解決方案，更質疑期間所謂的巡查或監管有否做足。

另外，他又提到現時保護兒童方案很大程度依賴機構一方，例如加強有關專業工作者培訓等，甚至指出有機構要求政府應多撥資源以作改善。就此，他質疑機構一方做錯還要求多撥資源，是否變相如減少資源，相關機構則會繼續虐待兒童，呼籲當局應謹慎留意。

議員陳曼琪同樣關注虐待兒童問題，如過去三年局方運用了多少資源及人手保護兒童，惟她於會上指出局方回覆內容空洞，所披露的數據只有所謂的派出4名視察主任，負責定期及突擊巡查幼兒中心及審批幼兒中心的註冊申請等，其餘答覆只牽涉程序，形容當局於保護兒童政策上猶如「隔岸觀火」。

勞工及福利局局長羅致光回覆指，就虐待兒童議題上，已成立特別科，並調動過百人手處理有關保護兒童及家庭暴力工作，又指若議員認為就資源或人手方面應多撥資源，歡迎日後再作討論。至於就強制舉報機制被指立例過於滯後，羅稱，由於需詳細及深入探討不同專業的指引及守則變動，既要配合相關法例修定，故認為現需時一年已屬緊湊。