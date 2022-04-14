政府修訂禁追租草案　加入多項指明餐飲業務處所

立法會正審議有關暫緩追租條例草案，根據立法會文件，財政司司長就《商業租户短期保護措施(2019冠狀病毒病疫情)條例草案》提出擬議修正案，當中包括修訂超級市場定義，以及加入多項指明處所內的餐飲業務處所。

修正案包括將原本在表列處所的定義中，由原本具有《第599F章》第2條所給予的涵義，但不包括郵輪及有生鮮食品、並非生鮮食品的食物、飲料及家居用品售賣的自助商店(一般稱為超級市場)，改為不包括郵輪及超級市場。而超級市場指《第599F章》附表2第1部第23項描述的自助商店。

另外，修正案在指明處所內的餐飲業務處所加入食物製造廠、食肆、工廠食堂、燒味及滷味店、新鮮糧食店、凍房、綜合食物店、冰凍甜點製造廠及奶品廠。

早前法案委員會召開會議，有議員就提出應擴大處所清單，財政司司長私人辦公室顧問卓永興當時就指會細化餐飲業務處所，目標在本月27日的立法會大會通過草案。對於此次政府提出的修正案，議員邵家輝認為尚可接受，因涵蓋的範圍進一步擴大，讓更多商舖受惠，希望最終能獲通過。