兩大樂園下周四重開　海洋公園推限定優惠　迪士尼一周只開5天

疫情緩和，港府下周四(21日)放寬社交距離措施，主題公園可以重開，兩大主題公園今日先後宣布當日會重開，其中海洋公園今日傍晚6時起接受預約入園及發售優惠門票，迪士尼樂園亦可即時網上預約，但每周只營運5天。

海洋公園表示，重開樂園後至6月30日期間會推出全日優惠套票，成人收費360港元，小童216港元，山上山下園區均適用，並且為慶祝開業45周年，公園推出「見『字』有賞」優惠，訪客身份證號碼如有「45」2個數字順序連續排列，即可享門票半價優惠，有「4」或「5」字出現則可享門票8折優惠，兩款優惠均包括30元電子購物現金券。

海洋公園續指，所有公園員工須在重開初期每天進行新冠快速抗原測試，確保結果為無染疫方可值勤，以保障訪客、員工和動物的健康及安全，而水上樂園仍然暫停開放。

迪士尼則表示，樂園會繼續實施一星期營運5天的安排，逢星期二和四（本月21日、公眾假期及香港迪士尼指定特別日子除外) 會暫停開放，直至另行通知。因應政府規例要求，樂園會實施人數管制。賓客須於到訪前以有效門票預約。原於今年1月7日至6月14日期間到期的樂園門票，其有效期將會延長至今年6月15日。