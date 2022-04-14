港陸路口岸昨揭9跨境司機染疫　深圳運約2.7萬噸物資抵港

本港新冠肺炎疫情持續，為減低疫情外溢的風險及提高檢測的準確性，香港各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速核酸檢測。運輸及房屋局今日(14日)表示，昨日(13日)共進行了2,162次快速核酸檢測，當中發現9宗初步個案，運輸署已將個案通知衞生署以作跟進。

另外，為保障內地供港物資供應穩定，港府早前與廣東省及深圳市政府合作，設立不同途徑的運輸鏈，除陸路運輸外，現時水路及鐵路運輸亦已投入服務。根據內地當局的資料，深圳市昨日55班次貨船經水路運輸跨境物資約5,990個標箱，約27,330噸貨物，其中生鮮食品類約30個標箱(約190噸)，非生鮮類約5,960個標箱(約27,140噸)。

深圳市3個港口自今年2月18日開航至昨日為止，總共運輸跨境物資約180,600個標箱，約1,054,810噸貨物，其中生鮮食品類約1,320個標箱，約11,570噸，非生鮮類約179,280個標箱(約1,043,240噸)。

至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主。昨日有6個標箱共九噸物資運抵香港。自3月2日開通以來，截至昨日一共運載1,460多噸包括新冠病毒快速抗原測試包及防護服等抗疫防疫物資到港。

目前深港已設有3條水路運輸路線，分別從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；以及從招商局港口(華南)營運中心(深圳媽灣港、蛇口港及赤灣港碼頭)到香港內河碼頭等設施。連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。

此外，商務及經濟發展局今日表示，醫療物資保障工作小組在中央政府全力支援下，目前經中央協調採購並已接收的物資種類可分為5大類，即檢測類、防護類、消毒類、藥品類及設備類，合共超過30種物品。當中包括超過2.5億份快速抗原測試包；3.6億個N95、KN95、外科及手術口罩；7,000萬件各類個人保護裝備(包括全身防護衣、保護袍、保護眼罩、保護面罩、保護鞋套及手術/檢查手套等)及160萬部夾指式脈搏血氧儀等；另有60萬盒的抗疫中成藥。