13歲女童被8童黨非禮凌辱　1女被告認罪候判

13歲女童透過「抖音」認識14歲男生後，疑向該男生講朋友閒話。被講朋友得知後，強行把女童帶到紅磡忠孝街公園內大肆凌虐，包括被脫去上衣和內褲、遭人用掃把插進私處、掌摑及拍攝私處。8名年齡介乎13至22歲的涉案男女被捕，其中一名涉案19歲女被告今（14日）在九龍城法院承認普通襲擊及襲擊致造成身體傷害罪，還押至5月5日候判，期間索取更生中心及教導所等報告。

今天認罪的被告鍾嘉敏（19歲、售貨員），承認普通襲擊及襲擊致造成身體傷害2罪。同案另外有5男2女被告，年齡介乎13至22歲，被控普通襲擊、非禮、製造及管有兒童色情物品、向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為、襲擊致造成身體傷害等共14項控罪。其中一名15歲女被告早前已認罪，被判入教導所。

案情透露，13歲事主X和早前認罪的15歲女被告原是朋友，其後X透過「抖音」認識其中一名14歲男被告，並向後者講認罪15歲被告閒話。2021年7月25日，14歲男被告約X到何文田港鐵站，及後通知認罪15歲女被告前來，15歲女被告又帶另2名被告到場。X與上述4名被告到忠孝街公園後，便遭眾被告喝罵掌摑。X其後被迫脫下上衣和內褲，將掃把柄插入自己私處，被告則用手機拍攝過程，其中一名被告更動手用掃把柄插X私處，X又被要求掌摑自己。

其後，被告把飲料倒在X頭上，及把水樽樽口部分插入被告私處。有男被告逼X為他口交和非禮X胸部。鍾嘉敏則多次掌摑X及曾踢向X左臉，又向X的右臉彈煙灰。鍾其後提議現場男性離開，然後在其他女被告協助下打X臀部和用樹枝打X手掌。事件持續至深夜，當鍾看見X父親用短訊叫X回家，便提議讓X離開，X回家後將事件告知男友和母親，其後報警。警方其後拘捕涉案8人，在其中5人的手機找到多張兒童色情照片及影片，分別拍到事主私處、各人將掃把及水樽插入事主私處、以及X為男性口交的情況。

案件編號：KCCC 3495/2021