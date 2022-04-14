多40幢大廈納強檢　九龍城嘉匯1座及馬鞍山曉峯灣畔4座上榜

再有40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(14日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(15日至16日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

涉及多宗新冠肺炎個案的地點如下：

1.屯門龍門居11座

2.馬鞍山曉峯灣畔4座

3.薄扶林華富(二)邨華景樓

4.九龍灣彩興苑彩萱閣

5.大埔大元邨泰樂樓

6.大圍新翠邨新傑樓

7.鑽石山鳳德邨雪鳳樓

8.茶果嶺麗港城24座

9.元朗屏欣苑屏泰閣

10.荃灣滿樂大廈從心樓

11.荃灣麗城花園3期6座

12.香港仔鴨脷洲邨利添樓

13.藍田滙景花園12座

14.觀塘安達邨賢達樓

15.牛頭角彩霞邨彩星樓

16.觀塘裕民中心3座

17.九龍城聯合道5-5A號聯合大廈

18.油塘油翠苑泳美閣

19.元朗八鄉石湖塘222號玄新和庭16座

20.大埔富善街72-74號富善大廈

21.東涌逸東邨康逸樓

22.天水圍天瑞邨瑞業樓

23.將軍澳將軍澳中心3座

24.將軍澳寶林邨寶勤樓

25.屯門友愛邨愛曦樓

26.屯門兆山苑楊景閣

27.屯門邁亞美海灣1座

28.粉嶺祥華邨祥智樓

29.粉嶺華明邨富明樓

30.葵涌安蔭邨康蔭樓

31.香港仔嘉隆苑嘉俊閣

32.黃大仙黃大仙下邨龍裕樓

33.土瓜灣傲雲峰2座

34.土瓜灣真善美村至真樓

35.何文田愛民邨信民樓

36.九龍城東頭(二)邨耀東樓

37.大角咀海桃灣1座

38.九龍城嘉匯1座

39.大角咀柏景灣6座

40.牛池灣彩雲(一)邨伴月樓