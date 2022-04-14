破欠基金申請繁複　等候期數以年計　議員促縮短行政程序

第5波新冠肺炎疫情爆發重創本地經濟，不少企業均或需倒閉結業遣散員工，不過根據條例，僱員可向「破產欠薪保障基金」(破欠基金)申請特惠款項，以追討欠薪、代通知金、遣散費等。立法會財務委員會今午(14日)舉行的特別會議上，有議員於勞工環節中表示，基金的墊支金額已久未更新，建議勞工及福利局重新調整有關金額；另有議員指出，雖然很多申請能在短時間內完成，惟仍接獲不少求助，而申請過程更數以年計，促請局方縮短行政程序，為工友墊支款項。

議員吳秋北表示，由2012年至今，破欠基金亦沒有更新墊支特惠款項上限，現時4項特惠款項金額的上限分別為欠薪的3.6萬港元、代通知金的22,500港元、遣散費首5萬港元另加餘額的50%，及未放年假及未放法定假日薪酬的10,500港元。

勞福局局長羅致光回覆指，破欠基金檢討已大致完成，並會盡快提交議案於立法會審議。他希望能於今屆政府完結前更改基金中的不同款項，故最新檢討中，不同項目上的增幅亦屬明顯，相信調整後的金額，最低限度已追上通脹。

此外，議員周小松同樣關注破欠基金議題，他稱大部分申請能於4周內完成實屬滿意，惟與其前線接獲的個案所反映有出入。周續指，不少工友反映破欠基金申請過程繁複且需時，從準備相關文件到勞工處調解，再到勞資審裁處、申請法律援助，過程數以年計，故建議局方縮短行政程序，為工友墊支款項渡過難關。

羅致光回覆稱，局方同樣知悉該問題所處，現正研究行政過程能否縮短，如先處理某部分文件遞交申請。他強調當局在整個申請過程中，需保持一貫中立，籲各工會可做中介角色，協助工友申請。

根據勞工及福利局回覆立法會特別財委會的書面提問時表示，破欠基金去年獲批個案共3,388宗，涉款1.13億港元，較2020年所批出的7,850萬港元增加近44%。未知是否受疫情影響，文件更顯示2021年，餐飲業為申請行業之首，涉1,014宗，較2020年的872宗增加16%；零售業同樣由2020年的147宗，增幅逾2倍至2021年的446宗。