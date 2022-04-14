Kinder食安風波停不了　再多2款「出奇蛋」要回收

再過2天就到復活節，惟Kinder(健達)食物安全風波仍未停。繼早前公布本港有進口相關朱古力產品，可能受致病菌沙門氏菌污染，食物環境衞生署食物安全中心今日(14日)表示，跟進調查後再發現多2款受影響產品，經進口商彩鷗國際有限公司流入香港，為審慎起見，該進口商已於上周四(7日)將受影響產品停售及下架，並會按指示展開回收。同時，食安中心呼籲市民不要食用有關產品。

涉事產品名稱分別為「Kinder Überraschung Maxi Rosa 100g XMAS」及「Kinder Überraschung Maxi Classic 100g XMAS」，均屬比利時品牌Kinder(健達)，2款產品每包淨重100克，最佳食用日期同為2022年4月20日。

食安中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次產品懷疑受沙門氏菌污染，並曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，並已加強抽取相關產品樣本進行化驗及就事件通知業界，並會繼續跟進事件、密切聯繫海外有關當局和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。

感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。