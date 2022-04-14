青衣方艙爆欠薪疑雲　40工友有汗出無糧出　包圍負責人追薪

第5波新冠疫情爆發高峰之際，網上流傳多份「疫市筍工」，指方艙醫院以高於市場價招聘清潔工及保安員，而各方艙醫院的保安、清潔、垃圾及膳食服務交由承辦商管理。東網今日(14日)收到讀者江先生爆料，指他任職的中海物業集團有限公司(中海物業)取得青衣方艙醫院的承辦合約，並於3月初獲聘用入職，據他透露，共有200名青衣方艙工友，時至今日仍未收到3月的全部或部分薪金，換言之，拖糧已近半個月。有工友不忿「有汗出無糧出」，聯同約40名工友，到青衣方艙員工諮詢站與負責人對質。

相關物管公司聲稱因「出糧系統」有問題，導致未能發放薪金。據中海物業駐青衣方艙的鄧姓負責人向受影響工友表示，可留下姓名、拖欠金額等資料，但仍未有確實的出糧日期。

據江先生指，該公司已要求員工「寫名」十數次，惟至今只有少數人獲發薪金或部分人工。除此之外，政府早前宣布向物業管理和前線清潔及保安人員提供每月2,000元津貼的亦被拖欠。部分職員已向勞工處求助，但由於明日及後日(15至16日)為公眾假期，部分工友擬「睇定啲」，亦不排除將工業行動升級。

勞工處表示對事件十分關注，並已聯絡有關僱主了解情況。處方又指，若受影響的員工如對《僱傭條例》或其僱傭權益有疑問，可聯絡勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢，並為他們提供適切協助。

負責營運的中海物業集團有限公司向東網表示，近日收到現有或已離職員工反映未有收到3月份的薪金或薪金數目不正確。經了解後發現個別員工提供的資料有誤或出勤資料欠完整，導致未能收到3月薪金或薪金不正確。

該公司指，各方艙今日起已經設立支援中心，確保有相關問題的個案，有跟進渠道。在修正資料後，已即時安排補發薪金，而人事部已設立查詢熱線，供對發薪有疑問的同事查詢，並交由人事部跟進。