智慧交通基金首年批14項目　其中住宅區自動駕駛獲2000萬資助

為改善交通出行，港府預留10億港元推出智慧交通基金，為期5年。計劃去年3月面世，當局表示，截至今年3月底，已批出14個申請項目，資助額合共約8,000萬港元。當中，「5G自動駕駛於住宅園區的服務試點」項目獲批近2,000萬港元資助，接近單一申請項目資助上限。

智慧交通基金旨在資助本地機構或企業進行創新科技研究和應用，以便利出行、提升道路網絡或路面使用效率和改善駕駛安全。

據運房局及運輸署最新文件顯示，基金推出以來，獲委託為基金秘書處兼執行夥伴的香港生產力促進局已接獲逾200個查詢。當局已批出的14個申請中，有11個來自公營界別，餘下3個則來自企業界別。

政府舉例，有2個來自企業界別的研究和應用項目，目的是改善的士業界運作，擬分析的士司機行為以減低意外率，亦從源頭解決的士保費過高的問題。另外2個來自公營界別的研究項目涉及模擬駕駛實驗，以評估道路或駕駛安全。當局指，希望通過資助上述項目，為業界營造有利的研究和應用環境，推動香港邁向交通新時代。

按當局提供資料，汽車科技研發中心的「5G自動駕駛於住宅園區的服務試點」項目獲批約1,973萬港元資助，冠絕整個計劃；其次是香港應用科技研究院，獲批1,613萬港元研究「提升香港交通競爭力和道路安全的進階流動車聯網應用」。香港理工大學則獲批最多5個項目，包括全路網交通速度及車流估算器；在探測器故障時運用深度學習預測行車速度和交通流量等。