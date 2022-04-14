警屯門「犁庭掃穴」冚非法竹館　拘12女兼發告票

屯門警區特別職務隊聯同屯門分區特遣隊根據線報及經深入分析及調查後，今日(14日)下午約4時展開代號「犁庭掃穴」的打擊非法賭博行動，突擊搜查建群街一工廈單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲兩張電動麻雀枱、4副麻雀、一部電視屏幕及約15,000港元賭款。

行動中，一名姓周(47歲)女子涉嫌「管理賭博場所」被捕；另外11名女子(34至64歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕女子亦同時涉嫌違反禁聚令，人員將向他們發出定額罰款通知書。

人員留意到涉事單位內的賭房環境擠迫，不少零食、杯麵及飲品更堆放在地上供賭客任意取用，衞生情況十分惡劣，增加新冠肺炎病毒傳播的風險。

警方提醒市民，經營非法賭博場所及在非法場所內賭博均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。警方將繼續採取執法行動打擊非法賭博活動。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，一經定罪，可被判處罰款5萬港元及監禁9個月，市民切勿以身試法。

警方提醒市民，在疫情嚴峻時期，為免疫情繼續在社區擴散，大家切勿鬆懈，應繼續遵守預防及控制疾病的相關規例。警方會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。