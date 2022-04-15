破欠基金25年未調整　欠薪申索上限終由3萬6調升至8萬

本地經濟受重創，不少企業間接倒閉需遣散員工，僱員需靠「破產欠薪保障基金」才能取回欠薪，惟基金申請特惠款項4個項目25年來未有調整，為人詬病。據立法會最新文件顯示，政府擬調高破欠基金特惠款項4個項目的申索上限，包括將欠薪項目由36,000港元調升至80,000港元，增幅高達122%。

文件顯示，勞工處及基金委員會已就基金特惠款項項目的保障範圍及商業登記證徵費率完成檢討，並通過建議調高破欠基金特惠款項4個項目的申索上限，包括欠薪項目由36,000港元調升至80,000港元；代通知金由22,500港元調升至45,000港元；遣散費由首50,000港元及餘額的一半，調升至首100,000港元及餘額的一半；未放年假薪酬及或未放法定假日薪酬，由10,500港元調升至26,000港元。

勞工及福利局局長羅致光亦稱，破欠基金檢討大致完成，不同項目上的增幅亦屬明顯，相信調整後的金額，最低限度已追上通脹。至於欠薪、通知期、未放年假薪酬及未放法定假日薪酬的現有期限則維持不變，商業登記證徵費率由每年250港元下調至每年150港元。

而破欠基金去年獲批個案共3,388宗，涉款1.13億港元，其中以餐飲業為申請行業之首，涉1,014宗。另外，2021年欠薪獲批申請，繼續成為申請最多的項目，有2,759宗，較2020年的2,126宗，上升近30%。