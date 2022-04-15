政Whats噏：搭的士遺失手機　覃德誠憂心如焚

覃德誠話手機能夠失而復得，有必要向拾「機」不昧嘅恩人當面道謝。

今日嘅智能手機儼如個人嘅數碼助理，一旦遺失，真係可以令人崩潰㗎。深水埗區議會主席覃德誠尋日(14日)搭的士不慎遺失一部智能手機，裏面累積咗大量同工作有關嘅資料，又擔心不法之徒會藉住呢部手機，冒充自己去招搖撞騙。雖然佢相當幸運，有拾「機」不昧嘅市民將佢部手機送去警署，不過就留下邊個係「恩人」嘅謎團。

本身擁有兩部手機嘅覃德誠，尋日中午搭的士抵達目的地落車，赫然發覺褲袋內嘅手機唔見咗，於是立即透過的士電台，呼籲路面上嘅的士司機幫手留意吓車廂後座。雖然遺失嘅手機必須指紋解鎖，但佢擔心一旦遇上解鎖高手，不法之徒就可以藉住假冒佢嘅身份嚟向街坊行騙，咁就大件事嘞。於是佢通過社交平台發出貼文，指自己剛遺失工作電話，提醒大家若果接獲佢嘅來電或訊息，必須加倍警覺，切勿透露任何個人資料。

除此之外，覃德誠又每隔兩分鐘向遺失嘅手機致電，儘管無人接聽仍然不斷咁打電話，直至兩個鐘頭之後，終於有人接聽，原來有人將佢部手機交予警方，於是覃德誠即刻去深水埗警署領回手機。

覃德誠話，的士內遺失物品嘅尋回率好低，今次手機能夠失而復得，有必要向拾「機」不昧嘅恩人當面道謝。之不過，警署方面話基於私隱，唔可以向佢透露對方身份咁話。