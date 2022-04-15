維護國安　緊守南大門　遏反中亂港勢力建功

《港區國安法》於2020年6月30日實施至今，共有175人被捕，被捕人士包括不少反中亂港鮮明人物，背後有賴各大紀律部隊作出努力，在打擊罪案、出入境管制、貨物進出口、羈押涉案人士及維持社會安定方面，均取得成果，令本港治安愈趨穩定。

國安法自實施截至2022年4月3日，共有133男42女(15至79歲)因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕，包括壹傳媒黎智英、壹傳媒及《蘋果日報》高層、「香港故事」成員李宇軒、港大法律系前副教授戴耀廷、前香港眾志秘書長黃之鋒等。至於警方國家安全處於2020年11月5日開設國安處舉報熱線，截至今年3月31日，共接獲超過253,000個訊息。

而各紀律部隊各司其職，為維護國家安全而努力。其中入境處堅守作為國家「南大門」重任，實施嚴格的出入境和簽證管制，守衛本港及國家安全；海關積極推動「智慧海關」發展，提升清關及執法效率，為貨物進出口把關；懲教署於行動及保安等各方面作部署，防止在囚人士在院所培養反中亂港勢力，亦構建「智慧監獄」強化院所保安及監管能力。

警務處維持治安，設立國家安全處收集分析情報信息，調查危害國安犯罪案件；消防處保障市民的生命財產免受火警及其他災難侵害，防範危險品被用作危害國家安全的用途；政府飛行服務隊全天候提供空中支援，並與跨部門反恐專責組及相關執法部門進行恒常演練，維持高效率的行動及應變能力。