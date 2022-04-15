東方倡議多時　紀律部隊採用中式步操　市民國安意識提高

「全民國家安全教育日」今日連續第2年舉行，連串宣傳國家安全教育的活動揭開序幕。海關、入境處、懲教署、消防處、政府飛行服務隊及警務處等六大紀律部隊，透過旗下或合作的青少年制服團體，向年輕一代灌輸正確的國安教育訊息，他們更會學習中式步操，充分體現國家情懷。紀律部隊中式步操是經過《東方》倡議多時後撥亂反正，令市民對國家安全的意識日漸提高。

雖然今年因疫情嚴峻關係，「全民國家安全教育日」暫停實體活動，但各紀律部隊今年繼續透過各方面推廣國安教育，其中一個渠道便是青年制服團隊。

海關有青少年教育導向計劃「Customs YES」，框架下更成立了「海關青年領袖團」的制服團隊，該團是採用中式步操，團員需參加恆常集會及紀律訓練。懲教署則透過「更生先鋒領袖」計劃，舉辦連串教育活動，學習中式步操和升旗等，還安排多個國內交流團，讓學員更了解國家。

入境處的「入境事務處青少年領袖團」，讓青少年提供中式步操訓練，學員從練習齊步、正步和中式步操口令當中，親身體會到中式步操威風凜凜的氣勢和以齊為美的宗旨，加強青少年對國家的歸屬感和自豪感，學員在結業會操以中式步操作演示，展現入境處人員和新一代的年輕人對國家的高度忠誠。

消防處的「消防及救護青年團」亦提供培訓課程和活動，包括中式步操等國民教育元素，加強團員的國家觀念。消防處為響應國安教育日將舉辦多項網上活動，包括安排消防及救護學院受訓學員參與《香港國安法》網上講座，消防處亦推出《憲法》、《基本法》、《港區國安法》網上問答比賽供屬員參加。

政府飛行服務隊亦多年來跟「香港航空青年團」合辦訓練項目，為青少年提供正面的國安教育。至於警務處「少年警訊」，未來計劃為青少年安排到訪大灣區交流的機會；而警方亦與油尖旺民政事務處合辦「全民國家安全教育日2022」線上微電影互動遊戲活動。

事實上，本港回歸逾20多年仍未完全撇除殖民色彩，各大紀律部隊繼續沿用英式步操。直至《東方》為民發聲，於2020年7月起提倡要撥亂反正，改行中式步操，避免讓人有港府縱容公務員有戀殖心態的觀感，經多次倡議，才迎來重大革新。翌年2月解放軍駐香港部隊三軍儀仗隊在香港警察學院舉行中式隊列培訓班，教授海關、入境處、懲教署、消防處及警隊等5個紀律部隊中式步操，近80名步操教官參與。

去年4月15日本港首個「全民國家安全教育日」，5個紀律部隊均在其訓練學院表演中式步操，威風凜凜，吸引大批市民觀賞讚好。各紀律部隊在不同場合使用中式步操，其中消防處及警務處分別於今年1月及7月全面使用中式步操，懲教署亦於今年第一季在職員訓練院全面採用中式步操。值得一提的是，入境處是本港首支紀律部隊引入中式步操，早於1999年於學員結業會操中展示；海關去年10月中的結業會操，是首支紀律部隊全體以中式隊列步操及口令進行。