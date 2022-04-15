掃蕩灣仔2涉違規營業樓上吧 反黑組拘4人票控18客

港島總區反三合會行動組聯同灣仔警區反三合會行動組，昨晚(14日)於區內展開代號名為「犁庭掃穴」及「五角」行動的反罪惡行動，針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒餐飲業務負責人及市民嚴格遵從防疫規例。

警員巡查期間，發現駱克道353號及謝斐道485號2間樓上酒吧正在違規營業。酒吧內共兩名負責人及一名職員(26至28歲)涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。

另外，2間酒吧在場的合共15男3女顧客(21至59歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動期間，一名36歲姓周男顧客亦涉嫌阻撓警員執行搜查令進入場所搜查並作出反抗，被警方以「抗拒或故意阻撓執行職務的警務人員」罪名拘捕。所有被捕人將會被通宵扣留作進一步調查。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。