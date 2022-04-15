港大發現新形蛋白有效減少肝臟脂肪積聚　可緩解脂肪肝病徵

俗稱脂肪肝的非酒精性脂肪肝病，是一種在肥胖人士中常見的健康問題。

俗稱脂肪肝的非酒精性脂肪肝病，是一種在肥胖人士中常見的健康問題。肝臟累積過多脂肪會引致如糖尿病、高血壓和肝癌等嚴重疾病。香港大學研究團隊發現一種肝臟蛋白，可避免過多脂肪囤積以減低染病風險。該研究結果剛於著名學術期刊《肝病學》(Hepatology)發表；研究由香港研究資助局、健康與醫學研究基金和香港大學基礎研究種子基金共同資助。

肝臟是協調人體葡萄糖和脂肪代謝的重要器官。若肝臟中的脂肪代謝受到如肥胖等因素破壞，便有可能引發高血糖和高血脂症，最終或導致糖尿病和肝癌等疾病。據估計，從2015年到2030年間，全球NAFLD患者的人數將由8,300萬增加至1億，情況令人擔憂。雖然大量的研究已證實肝臟積聚過多脂肪會對健康造成嚴重後果，但對於肝臟防禦高脂肪的機制，則一直未有答案。

領導團隊的港大理學院生物科學學院助理教授陳志斌表示，團隊對比了正常小鼠和「高脂飲食誘導肥胖小鼠」的肝臟基因，發現在肥胖小鼠的肝臟中會產生較多的「SH3結構域結合激酶(SBK1)」的蛋白。SBK1是一種在2001年首次被發現的蛋白激酶，惟無後續研究以確定其功能。在是次研究中，團隊首次發現脂肪酸積累可增加小鼠肝臟細胞中的SBK1蛋白數量。

團隊開發了一種稱為「肝臟特異性SBK1敲除(LSKO)」的基因改造小鼠，即通過基因改造的方法剔除小鼠肝臟中的SBK1基因，觀察到進行高脂飲食的LSKO小鼠的肝臟，有更高的脂肪含量和更嚴重的纖維化病變。此外，LSKO小鼠的肝臟釋出過量肝葡萄糖、引致高血糖水平和降低胰島素的敏感性，顯示了高脂飲食會在LSKO小鼠中引發更嚴重的糖尿病。

除了動物研究，團隊還利用培植細胞模組來解開SBK1控制肝臟脂肪代謝的機制，發現SBK1蛋白會磷酸化一種名為Nur77的轉錄因子來增加其活性，進而控制一系列脂肪代謝基因的表達。若肝細胞中的SBK1蛋白數量減少，肝細胞便會吸收過多的脂肪酸，並導致脂質積累，從而干擾胰島素信號傳導。

研究小組進一步測試操縱肝臟中的SBK1蛋白之活性對脂肪肝病的治療作用。通過腺病毒介導基因傳遞技術，發現增加「高果糖飲食誘導的脂肪肝小鼠」肝臟裏的SBK1蛋白含量，可有效減少肝臟脂肪數量，並緩解由高脂肪引起的肝臟發炎、高血脂和高血糖等病徵，意味增加SBK1蛋白的活性，可有效緩解脂肪肝所引起的健康問題。