滾軸溜冰學校終復業　停業期間港隊失練習場地

疫情重挫各行各業，更影響滾軸溜冰的港隊運動員練習，甚至令該體育項目前景受損。政府終放寬防疫措施，香港滾軸溜冰學校亦將於本月21日復業；停業3個月令剛遷至九龍灣MEGA BOX的香港滾軸溜冰學校虧損60萬港元，全職教練流失28%。更令人惋惜的是，原先積極備戰亞洲運動會的香港代表隊，亦因此失去練習場地，教練坦言已不敢奢想達成原先目標，只望運動員可超越自己。

剛遷至九龍灣，香港滾軸溜冰學校隨即遇上第5波疫情被迫關閉，學校總教練蔡家齊說，今年以來3個多月來只營業1星期，政府雖有抗疫資助，但連管理費都不夠交。而初級教練流失嚴重，只因教練無法開工，收入大受打擊，蔡坦言：「關閉體育設施令體育產業大受影響，年輕人覺得體育產業無前途，原先在疫情下更應鼓勵市民多運動保持身體健康，政府卻背道而馳，令有志投身體育產業的年輕人轉身離去。」

而即將於9月迎戰亞運會的港隊運動員亦因防疫政策失去訓練場地，無法受訓。蔡家齊指出，以往唯一的訓練場地，便是維多利亞公園的滾軸溜冰場，自溜冰場被封3個月，運動員再次復操時亦難以進行高強度訓練，否則容易受傷。相反，內地或其他國家的運動員仍可操練，港隊進度落後於人，他指原先港隊的目標是可以成為頭8名，現在只希望運動員做出比現在更好的成績。