復活節假期將至　跨部門執法打撃外傭聚集犯禁

新冠肺炎疫情持續，且復活節假期將近，勞工處昨日(14日)表示，提醒外籍家庭傭工期間需遵守政府早前宣布的社交距離措施。勞工處將於復活節假期(15至18日)，聯同政府各部門在中環、金鐘添馬公園等外傭聚集地，進行流動廣播及聯合行動，相關部門會對不遵守規例的人士採取執法行動。

勞工處發言人提醒，復活節假期臨近，外傭需嚴格遵守有關規定，並保障個人健康及減低病毒感染風險，避免在休息日及假日聚集，包括在住宿設施聚會、分享食物及進行其他社交活動，盡量留在家中休息。勞工處亦鼓勵僱主與外傭商討休息日的安排時，應解釋當前的特殊情況，互相體諒。

勞工處將於復活節假期，聯同香港警務處、食物環境衞生署、民政事務總署和康樂及文化事務署，在中環、金鐘添馬公園、銅鑼灣維多利亞公園、旺角道行人天橋等地方，以多種語言進行流動廣播並進行聯合行動，呼籲外傭遵守相關規定，若相關人士未有遵守規例，相關部門亦會採取執法行動。