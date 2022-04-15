許樹昌形容放寬步伐進取　憂復活節疫情反彈

港府下周四（21日）起放寬社交距離措施。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（15日）指出，相信政府是次放寬涉較經濟因數，認為放寬步伐算是進取，但認為現時香港數以百萬計的市民有抗體，放寬的風險相對低。惟他亦擔心一連4日復活節假期，有較多市民外出，以至疫情反彈。

許指出，現時已有逾110萬名市民染疫，若以每宗個案衍生出3至4宗個案推算，保守估計全港已經有400萬人帶有抗體，再加上近日接種率提高，相信放寬的風險相對減低。他亦提到按現時疫情走勢推算，本月底單日新增確診數字有機會回落至3位數。

許樹昌分析指，目前的病毒即時繁殖率是大約0.5至0.6，但若繁殖率上升至高於1，甚至接近2，便即是每名確診者會傳染給2人，確診個案就有機會呈幾何級飆升。談到酒吧未獲放寬，許樹昌認同做法，指政府一向視酒吧為高危，認為顧客會較長時間除口罩，加上背景音樂致顧客要大聲說話，繼而噴出來較多飛沫。至於戲院的安排，許則相信是考慮到希望增加戲院收入，但認為放寬初期暫時不應飲食。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦估計，單日確診數字會在本月21日後回落至3位數，又相信放寬防疫後疫情會輕度反彈，可能會有幾十宗至百多宗上落，強調一旦個案出現20至30%以上增幅，就要評估是否要暫停放寬步伐。至於一名輸入患者被驗出帶Omicron BA.5變種病毒，曾認為暫時毋須太擔心，暫時未見BA.5的傳染性較高，重症比率亦不是特別高。