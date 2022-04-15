食肆員工3日快測增營運成本　業界指初期訂座爆滿

食肆下周四（21日）起可恢復堂食，但員工每3日需進行一次快速抗原測試。稻苗學會主席徐汶緯今（15日）電台節目表示，食肆員工的快速抗原檢測開支會由經營者負責，並認為安排會為經營者帶來經濟壓力，預料小型食肆每月需要過千元額外成本，大型食肆或涉及過萬元開支。但他亦指放寬措施初期的訂座情況暫時爆滿，預計可帶動的生意額會是疫情前的6、7成。

徐又提出，若部分兼職員工不是每天上班，如何達致3日一檢的要求，並希望若疫情受控，達致「動零清零」時，政府可取消要求。他又說，受限於4人一枱，可帶動的生意額仍不及疫情前，多數是火鍋及中式小炒店受惠。

香港電影工作者總會發言人田啟文亦在電台節目指，歡迎戲院可重開，但對於入座率上限為5成感到失望，又認為難以實現，放映院內員工及同一場次的顧客，已接種3劑疫苗並於場內飲食的規定，指出戲院難以有額外人手檢查針咭，預料有關安排的吸引力不會太大。至於電影的上映安排，田指部分院線正部署預售安排，以他了解有賀歲片將改為暑假上映。

香港派對場地協會會長林漢然稱，政府不放寬派對房間屬預料之內，只希望政府盡快公布若派對場地可獲放寬重開的要求，讓業界盡早準備。惟持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則批評，首階段未有納入酒吧的做法並不公平，質疑很多餐廳或居酒屋同樣賣酒，但卻獲准放寬營業限制，要求政府根據酒吧關閉的日數，按比例為業界提供更多資助。

梁立仁又批評，不少酒吧已有意轉型，但由於政府未有制訂客觀標準，只表示酒吧的主要業務有轉變，就可以開門營業，但前線執法人員卻執法標準不一，只靠主觀方式判斷場所到底是酒吧還是餐飲處所。