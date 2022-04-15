復活節長假期馬料水碼頭逾300人　市民無懼疫情反彈

一連4日的復活節長假期由今日(15日)開始，市民已急不及待外出遊玩。東網記者今早到馬料水渡輪碼頭視察，現場人頭湧湧，逾300名市民在場等候街渡渡輪前往不同地方遊山玩水。有市民坦言並不擔心外出會令疫情反彈，準備與兒子踩單車，甚至帶同寵物外出，加上學校復課在即，故家長亦趁機多與子女外出遊樂。中環碼頭亦有大批市民乘船到離島，船公司亦為此加開班次。

馬料水渡輪碼頭人山人海，東網記者於今早約8時許到場視察，已見有逾300名市民正等待街渡渡輪，多部分市民均攜家帶口、一家大細外出，明顯在政府放寬防疫措施後，已急不及待和小朋友遊山玩水，呼吸郊外新鮮空氣。

市民黃先生今日與兒子一同外出，打算到荔枝莊踩單車，兩父子均已裝備齊全、蓄勢待發，對於碼頭人潮擠擁，黃先生表示未有擔心疫情反彈，又提及消費券未有促進他外出消費的意欲，坦言「搭落車買餸都無哂」。

市民郭小姐趁4日連假帶同小朋友出門，將會去塔門，除與家人外，家中寵物鸚鵡亦一同外出放鬆，「要曬下太陽」，雖然也會擔心疫情反彈，但認為也需要恢復正常生活，加上小朋友也即將復課，故不減外出興致。至於未來3日假期的行程，她亦暫未有想法，笑稱「去之前先諗啦」。

另一名市民徐小姐一家人打算到東平洲，也不太擔心疫情，但遊樂期間也會做好個人防護措施。她又指，女兒復課在即，故趁連假趕緊出來享受家庭樂。

中環碼頭方面，現場有大批市民乘船到離島遊玩。有市民稱經長歷時間疫情已出現抗疫疲勞，急需相約好友到郊外走走散心；另有市民指為出外遊玩，專程接種第3針以防萬一；不過，亦有一家大細的市民感嘆社交距離措施未放寬，小朋友無法到公園或沙灘遊玩，雖打算到南丫島，但認為會缺少節日氣氛。