上門接種疫苗服務擴展至全港 下周二起開放網上平台登記

第5波疫情持續，政府今日(15日)繼續召開抗疫記者會，行政長官林鄭月娥表示，今日全民國家安全教育日，國家安全涵蓋領域很多，不單止是港區國安法，總體國家安全觀念有全面及多領域。公共衞生、藥品安全都很重要，接種疫苗是確保安全至為重要，需要大力推動。

公務員事務局局長聶德權表示，本港接種疫苗方面，目前接種總劑量為1559萬劑，12歲以上為623萬，佔該組別92.6%；3-11歲有33.5萬；3歲以上有657萬市民。2劑疫苗人數為581萬，佔該組別86.4；3針有302萬人。

長者接種方面，60-69歲有90.7%接種，70-79歲有82.8%；80以上有60.5%。上述長者群組的第二針接種率分別為85.1%、75.1%、48.2%。政府下周二起開放網上平台供巿民登記，接種新冠疫苗服務，暫時只提供科興。

截止4月14日已經向13樓宇、50人安排上門接種，下週二網上登記平台，查詢熱線上午9點到下午8點運作，為期8星期。每星期會針對4至5區上門服務，4星期一循環，之後會安排上門接種第二劑科興疫苗。

電話熱線中心會主動聯絡，社署整理20萬領取津貼但未接種資料，下禮拜會提醒登記，委託電話熱線中心逐一聯絡登記服務。醫管局的護訊鈴亦會通知相關人士。4-5月內圍封強檢都會收集相關樓宇的長者，行動不便人士的資料，安排上門接種。第二階段院舍接種，會安排外展隊到訪。第二階段完成會隨即開始下一階段安排。